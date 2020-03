Sú sloboda a demokracia synonyma ?

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ — Václav Havel

Žijeme v turbulentnej dobe. Nachádzame sa v v strede strednej Európy a pri pohľade do ktorejkoľvej strany sa cítime osamotení. Nálady okolo nás nevyznievajú liberálne a už vôbec nie demokraticky. Zo slova liberálny sa stala pomaly nadávka a demokracia je pre nás už takou samozrejmosťou, že sa nad ňou nik ani nezamýslí, avšak pozor. Ako povedal Platón : „ Nadmerná sloboda sa mení na nadmerné otroctvo tak u jednotlivca, ako aj v polis. Tyrania teda celkom prirodzene vzniká z demokracie, z najvyššieho rozmachu slobody vzniká ... najväčšie a najtvrdšie otroctvo.“

Tento citát sa dá pochopiť v dvoch rovinách. Jedna je subjektívna, platí pre jednotlivca a môže sa od člověka k človeku meniť. Druhá je všeobecná a platí pre spoločenstvo ako celok, štát.

Ak sa pojem slobody pochopí ako možnosť konania svojvôle a zabudne sa na to, že moja sloboda konči tam , kde začína nesloboda iného, môže to mať fatálne následky. Jednotlivec uzurpujúci si nárok na všetko s argumentáciou, že je slobodná entita, je veľmi nebezpečný pre spoločnosť ale aj pre seba. V spoločnosti žije na úkor iných, čo vôbec nie je demokratické a ešte dáva jednotlivcom príklad. Zlý, ale príklad. Vieme, že dobrému sa ľudia učia dlho a ťažko, ale akosi prisvojiť si to zlé nám ide ľahko a bez väčšej námahy. Ak nám vznikajú takéto skupiny anarchistov oslabuje to celú spoločnosť a dialóg o ich premene je dlhotvajúci a vyčerpávajúci, avšak sila väčšiny a jej dobrá vôľa pri budovaní toho čo je človeku vlastné, slobody, nakoniec tieto pokusy poväčšine vyhubí alebo z nich urobí malé neopodstatnené hrozby, ktoré neovplyvňujú zvyšok spoločnosti.

Čo je omnoho horšie, je sledovať tento jav v štáte. Ľudia zdeprimovaní dlhotrvajúcimi nerovnosťami v spoločnosti alebo trpiaci biedou či pocitom, že na nich celý systém zabudol, majú sklony utiechať sa k vodcom – demagógom. Tieto typy im najrpv dajú pocit potrebnej dôležitosti, pridajú k tomu sľuby o lepšom sociálnom zabezpečení a keď už nadíde čas, že dlho nič nerobia a musia ľudom niečo ukázať tak začnú šíriť politiku nenávisti. Prečo? No pretože tie prvé dve kategórie nikdy reálne v ich programe neboli. Boli to len slová, ktoré mali priviesť k ich bránam nič netušiaceho, trpiaceho voliča. A tu kde sa nám zdá, že by to malo teoreticky končiť, tak sa to práve začína. Za roky sľubov a klamstiev si nazbierali dosť kapitálu a voličskej základne na to, aby mohli pár rokov len šíriť politiku nenávisti, voči komu si len zmyslia, a neblaho tým ovplyvňovať bežný život a nálady v spoločnosti. Kým sa člověk spamätá pri tej práci s nenávidením mmenšín, žien, bohatých, intelektuálov a ktovie ešte koho, je už neskoro. Jeho demokratický demagóg si počas tejto doby pripraví zákony tak aby sa z neho stal neobmedzený vládca a tu demokracia končí. Vráti sa ? Ako ju prinavrátime keď vlastne funguje právny štát len to právo vôbec nekorešponduje s demokratickými princípmi?

Našťastie sa týmito otázkami nateraz zaoberať nemusíme. Ale ako sa hovorí – ušli sme hrobárovi z lopaty a len o vlások. Skúsme sa poučiť z chýb druhých, kterých okolo seba máme. Zveľaďujme a chráňme si demokraciu, veď predsa nám ako Slovákom je prirodzená. Nikdy sme nemali šľachtu ani aristokraciu, vždy sme si boli rovní. Chráňme si preto túto našu výsadu a zveľaďujme ju.

Všetci sme sa narodili ako úplne slobodný. Nemali sme žiadne obmedzenia. Tie časom začali vytvárať rodičia a spoločnosť, v ktorej sme vyrastali. Bol to úplne prirodzený súhrn pravidel, ktorý všetci rešpektovali. Štát nám poskytoval len oporu a konštrukciu, ktorá držala piliere našej demokracie. Správajme sa tak aby sme i v náš posledný deň mohli mať tento pocit a takúto krajinu zanechali svojim deťom.