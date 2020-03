Zamyslenie sa o spravodlivosti

"Nespravodlivosť v jednej časti zemegule ohrozí spravodlivosť aj celému svetu." - Martin Luther King

Spravodlivosť - slovo nachádzajúce sa v slovníku každého jedného z nás. Používame ho úplne bežne a bez hlbšieho zamyslenia. Označujeme skutky i situácie za spravedlivé/nespravedlivé na základe vnútorného presvedčenia a nášho morálneho aparátu. Preto sa nám v súkromí môže bežne stať, že to čo nám príde spravodlivé a v poriadku, v niekom inom vyvoláva pocity nespravodlivosti a naopak. Teda pojem, ktorý je každému známy a veľmi používaný, má širokú škálu interpretácie. Akonáhle môžeme použiť vlastnú úvahu a posúdenie, nevieme zabezpečiť rovnaký postoj v jednej a tej istej veci od dvoch rôznych subjektov. A predsa je v spoločenskom živote odbor, kde sa táto kategória musí vysvetľovať a používať jednotne. Týmto odvetvím je právo. Predsa každý z nás vie, že právo má byť spravodlivé. Ako sa dá na túto problematiku pozrieť?

Samozrejme, že to nie je otázka nová či revolučná. Už sa ňou zaoberali mnohí. Dovoľte mi priblížiť aspoň pár názorov.

Právo je priamo napojené na spravodlivosť, a teda tvorcovia práva sa musia dohodnúť tak, aby príjmané zákony boli spravodlivé pre všetky strany. V prirodzenom práve tento problém nemáme, nakoľko ako nám napovedá názov, je spravodlivosť daná a rešpektovaná prirodzene. Vráťme sa však k zákon tvoreným a príjmaným ľuďmi.

Jean Bodin definoval tri druhy spravodlivosti: aritmetickú, geometrickú a harmonickú. Každá z týchto spravodlivostí je typická pre iný druh vlády a berie do úvahy pri posudzovaní odlišné premenné. Harmonická spravodlivosť zohľadňuje postavenie strán (nie sú si všetci rovní) a spoločenský záujem a je typická pre monarchie. Geometrická a aritmetická spravodlivosť sú skoro totožné, no predsalen je tam jeden rozdiel. Pri aritmetickej spravodlivosti sú si všetci rovní a teda je postavenie strán úplne ľahostajné, naopak geometrická spravodlivosť zohľadňuje postavenie strán, avšak nie z pohľadu postavenia, ako harmonická, ale na základe majetku. Táto krátka charakteristika nám napovedá, ktorá spravodlivosť by sa mala aplikovať v demokracii. Rovnosť je jedným zo základných pilierov demokratickej spoločnosti a teda pri tvorbe práva, by sa vždy malo vychádzať len premysy rovného postavenia strán.

Odlišný pohľad nám prináša Aristoteles. Kategorizuje spravodlivosť ako rozdeľovaciu a vyrovnávajúcu. Pri rozdeľovacej je úlohou spoločnosti/štátu rozdeliť statky jednotlivým občanom, avšak nie rovnakým dielom. Jednoznačne hovorí, že ak osoby nie sú rovnaké nemôžu mať rovnaké podiely a táto nerovnosť spôsobuje v spoločnosti a medzi jednotlivcami nezhody a spory. Krásnym príkladom z dnešních dní na rozdeľovaciu spravodlivosť sú rôzne sociálne dávky. Prirodzene ich dostávajú osoby v hmotnej núdzi, no vždy sa nájdu jednotlivci, ktorý si myslia, že ich pridelovanie je nespravedlivé. V demokracií sa stretneme s týmto rozdeľovaním, no ak by sme sa bavili o monarchii mohly by sme tu zaradiť aj rozdielne prerozdeľovanie verejných statkov na základe postavenia. Čím výššie postavenie človek má, tým viac dostane. Naopak vyrovnávajúca spravodlivosť tento geometrický atribút vôbec neobsahuje. Vždy sa pozerá na zúčastnené strany ako na rovnocenné a rieši ich vzťahý, ktoré môžu mať dobrovoľnú a nedobrovoľnú povahu. Či teda ide o dobrovoľnú kúpu, pôžičku, dar alebo nedobrovoľnú krádež, spreneveru, ublíženie na cti či podvod, majú obe strany rovné postavenie bez ohľadu na ich spoločenský či majetkový status.

Definícia spravodlivosti podľa týchto vysvetlení by mohla znieť nasledovne: Spravodlivosť musí byť vo všetkých vzťahoch aritmetická a teda zabezpečovať rovnosť strán. Pri prerozdeľovaní verejných statkov sa ako pri jednotlivcoch, tak pri inštitúciách, musíme spoliehať na to, že zákonotvorca ustanovil podmienky rozdielneho majetkového statusu v najlepšom presvedčení, bez akéhokoľvek zvýhodňovania. Zhodneme sa pravda na tom, že ak si už nemajú byť strany rovné a štát má poskytnúť niektorým nevyhnutnú pomoc, nesmie byť uplatnená harmonická spravodlivosť. Homo sapiens sapiens je druh, ktorý by si navzájom mal vedieť pomáhať a snažiť sa zmierňovať rozdiely v spoločnosti. Pozerajme sa preto nie len v téme práva ale aj v našom denno-dennom živote na spravodlivosť okolo nás a prispievajme na základe týchto elementárních charakteristík k jej uskutočňovaniu. Konaj a zmýšľajme spravodlivo, avšak niekedy je dôležitejšie prestať sa prizerať nespravodlivosti, ktorá sa deje popri nás. Majme oči otvorené a dajme jasne najav, že nebudeme tolerovať nespravodlivosť. Všetkým nám tu bude krajšie.