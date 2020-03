Poučíme sa, alebo sa bude história opakovať?

„Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia než tá, ktorá bola pred ňou, a múdrejšia ako tá, ktorá prichádza po nej." - George Orwell

Poznáte Ezopovu bájku o koňovi, jeleňovi a poľovníkovi ? Je to o spore koňa s jeleňom, kde sa kôň rozhodol využiť k pomste poľovníka. Chcel aby mu poľovník pomohlo zbaviť sa jeleňa. Poľovník súhlasil ale mal podmienky. Kôň musel súhlasiť s tým, že mu poľovník dá kus železa do čelusti a sedlo na chrbát, aby tam vedel poľovnik pevne sedieť. Kôň súhlasil. Poľovník vysadol na koňa a zastretlil jeleňa. Kôň si myslel, že mu teraz poľovník vyberie železo a dá z neho dole sedlo, avšak to sa nestalo. Poľovník mal teraz koňa osedlaného a na uzde a takto to už ostalo navždy...

Tento príbeh je starý avšak trefný a pravdivý. Mnohokrát sa stane, že ľudia sa snažia využiť iného pre dosiahnutie svojho cieľa a zaslepení touto lsťou ho podcenia. Myslia si, že akonáhle dosiahnu čo chcú sa nepotrebného sprostredkovateľa zbavia. No už v tejto starej bájke nám skúsenosti ukazujú, aké to má úskalia. Kôň poháňaný túžbou pomstiť sa jeleňovi, pristúpil na podmienky poľovníka bez toho, aby sa zamyslel a uvedomil si na čo vlastne pristupuje. Bol si istý, že len využije poľovníka a potom bude víťazom celej tejto situácie. Prefíkaný poľovník však využil túto situáciu pre seba. Keď bolo po všetkom, kôň už nemohol urobiť absolútne nič. Zabil síce jeleňa ale cena za túto pomstu bola neprimeraná. Prišiel o to najdôležitejšie čo mal, slobodu...

Keď sa rozpamätáme v histórií by sme našli mnoho učebnicových prípadov, ktoré sa stali presne ako to opisuje príbeh. Napriek tomu, že je veľmi starý, neboli sme schopní poučiť sa alebo sa niektorý individualisti preceňujú natoľko, že nepripúšťaju možnosť aby ich nejaký „poľovník“ prekabátil.

Mnoho mocných sa dostalo a legitimizovalo svoju moc práve vďaka tomu, že ich niekto podcenil. Myslel, že niekoho ovládne, využije a po čase sa ho ako nepotrebnej veci zbaví. Nestalo sa. Títo ľudia sa chytili príležitosti, tak ako náš poľovník, a v nestrážených chvíľkach si uzurpovali moc. V čase keď oni mali byť odhodení, lebo splnili svoju finkciu, nabrali na sile a vyhodili tých, ktorí sa cítil tak neohrození a boli opojení vidinou svojhou cieľa. Koho mohlo byť tohto prípad? Nie sú to žiadne sekundárne postavy našich dejín. Z posledného obdobia snaď spomeňme pána Benita Mussoliniho a Adolfa Hitlera. Obe tieto osoby neboli až tak na vyslní , avšak tou stále opakujúcou sa chybou štátnikov sa dostali do vedúcich funkcií a čela spoločnosti. Asi nečitáli Ezopove bájky, škoda. Netreba zabúdať, že história sa opakuje a člověk je tvor vynaliezavý. Veľmi ľahko vytvorí opäť nejaký iný, zlovestný –izmus.

Neviem si pomôcť ale pri pohľade na dnešnú politickú situáciu badám znaky tejto bájky aj u nás... Nikdy nikoho nepodceňujme, všímajme si pri osobách vo volených a verejných funkciách ich činy a nenechajme, aby nás zaslepil ich osobný život, šarm či iné atribúty, ktoré nepatria do jeho či jej funkcie a postavenia. Nechceme byť predsa na konci príbehu smutným a osedlaným koňom..