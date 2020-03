Ideálny volič a kandidát podľa Aristotela

Najlepší argument proti demokracii je päť minútový rozhovor s priemerným voličom. - Winston Churchill

Kto by mal zastávať verejné funkcie? Kto by sa mal venovať politike? Komu by sme mali my ako občania dať mandát aby aj v našom mene viedol krajinu a príjmal zákony platné pre všetkých? Kto by mal určovať postavenie našej krajiny v medzinárodných otázkách? Ako by sme definovali tento typ? Na základe pohlavia? Vzdelania? Veku? Miesta bydliska? Pracovných či štúdijných úspechov? Aký atribút najviac ovplyvňuje a formuje člověka? Dáva mu nadhľad, zmysel pre spravodlivosť a záujem o veci veřejné a nie len o vlastné blaho? Kým by som mal byť ja, aby som sa správne rozhodol vo voľbách? Aké by malo byť moje zázemie aby som si vybral / vybrala najlepšiu z ponúkaných alternatív? Aké charakteristické črti občanov zabezpečia rast a prosperitu štátú tým, že voliči i volení budú zodpovední a ich konanie bude vo verejnom záujme a pre verejný prospech ?

Dosť bolo už otázok. V prvom rade je asi jasné, že ak sa chcem zaoberať spoločenskými témami musíme mať na to vytvorené základné podmienky. Jednou z prvých a nevyhnutných je sloboda. Mohli by sme to viac špecifikovať ako sloboda získavať infomácie, sloboda prejavu, sloboda tisku, tlače, zhromažďovania sa... Aby sme sa ale nezamotali ostaňme pri všeobecnej kategórií. Sloboda a život v nej sú elementárnou podmienkou na to aby sme sa vedeli rozhodnúť koho chceme voliť a aby sme mohli byť volení. Možno si mnohí z vás povedali: „ Jasné, veď bez slobody by sme nemali voľby!“, avšak pozor lebo to nie je celkom pravda. Totalitárne režimy voľby majú. Ťažko tam však budeme hovoriť o tom, že občania si reálne volia, to jest voľbou vyberajú svojich zástupcov. Veď aj v našej krajine boli situácie kedy kandidovala len jedna strana. Takže sa asi zhodneme, že sloboda ako garancia objektívnosti a reálnosti je úplnou alfou a omegou.

No a teraz poďme ku meritu veci. Dúfam, že budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že nie je možné špecifikovať konkrétne vlastnosti. Jednak sme rôznorodí, čo z nás robí jedinečné entity, a musíme uznať, že by sme asi nenašli, žiadne mierky ktorými by sme ich dokázali kategorizovať a vytvoriť stupnicu a hranice. Predstavme si, že by sme mali porovnať len dvoch ľudí v spravodlivosti, dobrosrdečnosti, milosti, lojality a podobných cností. No šlo by to ťažko. Tak sa skôr zamerajme na podmienky, ktoré musia byť splnené aby sme mohli byť spravodliví, milí, dobrosdeční a čestní...

O všetkých týchto otázkách pojednával už Aristoteles. Tak sa spoločne pozrime aký bol jeho názor.

Aristoteles opísal a pomenoval sitúaciu v obci. Dnes by sme to mohli interpretovať ako pomery na dedine, v meste a dokonca v štate. Podarilo sa mu rozdeliť a charakterizovať obyvateľov jedného volebného obvodu. Rozdelil ich na základe zabezpečenia na veľmi bohatých a veľmi chudobných. Mohlo by sa nám to zdať povrchné a nespráve ale priblížme si teda aj jeho argumentáciu. Vyjadril názor, že ako tí nadmieru urodzení alebo bohatí ako aj nadmieru slabí a chudobní sa ťažko držia hlasu rozumu. Prosím nepriehladajme slovo NADMIERU. Je veľmi dôležité si ho uvedomiť. Musíme priznať, že chudobní a slabí majú iné a závažnejšie existenčné problémy, ktoré musia riešiť a je pre nich mnohokrát náročne zaoberať sa společenskými témami či počúvať a podporovať riešenia, systémové, dlhodobé a mnohokrát bolestivé. Naopak ľudia s prebytkom všetkého strácajú kontakt s realitou a schopnosť empatie, súdržnosti. Zvyknú mať pocit, že kto sa nemá tak dobre ako oni, tak si za to môže sám. Myseľ týchto skupín nie je číra a otvorená a je pre nich ťažké uvažovať triezvo.

Ďalej to prelýna so spôsobom vedenia týchto spoločenských vrstiev. Hovorí, že ľudia žijúci v nadbytku bohatstva, výhod a sily nevedia poslúchať a načúvať ostatným okolo seba a teda majú tendencie vládnuť despoticky. Naopak, ľudia žijúci v nadmernej biede, akoby strácali hrdosť z čoho vyplýva, že preferujú keď sú tými čo poslúchajú. V súhrne by sme teda mohli povedať, že ideálne je, aby tí čo volia a sú volení boli súčasťou početnej a silnej strednej vrstvy. Skupiny kde sa ľudia nemusia báť o zabezpečenie svojich elementárnych potrieb a zároveň nie sú zaslepení nadbytkom matérie. Verím, že sa k tomuto stavu přiblížíme. Už vieme, že režim, ktorý by nám to „garantoval“ nám k tomu nepomôže. Tam sme sa už poučili. Tak sa sústreďme na to aby sme v sebe, svojich deťoch a blízkých pestovali spravodlivosť, láskavosť, pracovitosť, súdržnosť a mnohé iné vlastnosti, ktoré nám pomôžu aby sme boli rovnocennou spoločnosťou s ochotou pomáhať si.

Nakoniec mi dovoľte ešte jednu, zdandlivo nehodiacu sa poznámku. Náš milý Aristoteles hovorí, že bezprávie vzniká z povýšenosti a nečinnosti. No práve ľudia vyznačujúci sa takýmito charakteristikami sa horlivo domáhajú verejných funkcií. O tom, na základe čoho toto Aristoteles usúdil môžeme polemizovať. Dajme však tejto myšlienke šancu a zamyslime sa, či na tom nie je kúska pravdy. Možno by stálo za uváženie či tento aspekt pridáme do rozhodovacej matice ked budeme stáť za plentou.