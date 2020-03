Zle načasované knihy

Umelecká literatúra alebo krásna literatúra je jeden zo základných druhov umenia, literatúra tvorená textami s funkciou estetickou, zábavnou a slovesné umenie(alebo umenie slova), ktorého materiálom je jazyk.

Každý jeden z nás má spomienky na povinné čítanie. Niekto lepšie, niekto horšie ale každý si prešiel čítaním kníh a zapisovaním do čitateľských denníkov. Pedagogickí odborníci tu zaradili svetové i slovenské knihy, primerané veku a vyspelosti čitateľa. Našou úlohou bolo knižku prečítať, pochopiť a urobiť z nej zápisky. Následne sme sa celá trieda stretli a dielo sme si spoločne s pedagogickým dozorom rozobrali. Prechádzali sme si autora, jeho život, tvorbu a následne sme sa venovali dielu z jeho literárnych aspektov. Zavŕšili sme to vždy voľnou diskusiou o prečítanej knihe. Kto z nej mal aké pocity, komu sa ktorá postava páčila, čo nás zaujalo, čo sa nám páčilo/nepáčilo. Znie to vznešene, avšak cieľom bolo akurát zistiť či sme knihu naozaj prečítali a či náhodou, ako vynliezave deti, neklameme.

Takto sme si prešli mnohými dielami. Naši odborníci usúdili, že v siedmom ročníku základnej školy sme pripravení na Starca a more a dokonca v osmičke pochopíme Malého princa. Keď sme už zvládli toto, tak na konci základky nás nebavilo nič viac, ako Jar Adely Ostrolúckej. Nechápte ma zle, môj odborný aparát na túto tému je nulový. Ja len subjektívne hodnotím svoje vlastné pocity pri povinných knihách. Neviem zabudnúť aké nepochopenie som prežívala pri Hammingvejovi, koľkým spolužiakom som dopodrobna hovororila o obsahu básnickej zbierky, lebo akokoľvek chceli, nevedeli to dočítat a ak sa im to aj podarilo, absolútne tomu nerozumeli.

Nasledovalo štúdium gymnázia. Komplikovaný vek v živote každého jedného z nás. Formujeme sa, vytvárame si názory, hľadame a zaraďujeme sa v jednom okamžiku a pri tom čítame veľmi „aktuálne diela“ ako Hamlet, Smrť Jánošikova a Antigona. V žiadnom prípade nechcem znevažovat tieto veľdiela. Mnohé sa po rokoch opäť dostali do mojich rúk ale v tom čase to bolo do neba volajúce utrpenie.

Tak sme teda, v tom lepšom prípade, tieto diela prečítali a odložili do poličky. Zdalo sa, že čas strávený s nimi bol úplne stratený a jedine kde sme ho vedeli zužitkovať bola maturita. Ako sa zvykne hovoriť: „ Mýliť sa je ľudske.“ a ani v tomto prípade to nebolo inak. Predsa len mi niečo z tých kníh ostalo v hlave - myšlienka, odkaz, obsah, emócia..

Tak sa stalo, že po rokoch - rokúcich som sa v pohnutých časoch začala k nietorým titulom vracať. Boli pre mňa nostalgickou spomienkou na stredoškolské časy a zároveň som v nich pre mnňa objavil nový rozmer. Veľmi trefne svojimi odkazmi a paralelami zapadli do momentálneho stavu. Opätovné čítanie Ťapákovcov, Lakomca a neposledne aj diela Ako chutí moc bola inšpirujúcim a oči otvarajucim momentom .

V dnešnej rýchlej dobe je výsadou nájsť si chvíločku v pokoji, tichu a zahĺbiť sa do knihy. Mnohokrát by sme ten čas aj mali, ale zaplavení technikou a mnohými informáciami a možnosťami si vyberáme inú alternatívu.

Predsal en sa skúsme zamyslieť či by sme si ten moment či dva pre našu vlastnú psychohygienu a rozvoj nenašli. Možno keď pouvažujeme nájdeme v pamäti nejakú spomienku na dielo, ktoré nám prešlo cez ruky, avšak v nevhodnej dobe. Krása literetúry spočiva práve v jej reflexii do reality. Príbehy vyrozprávané v mnohých knihách nám môžu veľmi pekne poslúžiť a pomôcť otvoriť nám oči, či sa pozrieť na realitu nášho bytia z iného uhla pohľadu.

Hádam, ako môj subjektívny postreh z posledných dní, mi dovoľte tu pomenovať knihu, ktorú by som určite pridala do záložky povinného čítania, nie síce toho školského ale nášho životného. Ide o dielo Júliusa Satinského - Moji milí Slováci. Je to zbierka krátkych textov, ktoré vychádzali po nežnej revolúcií v novinách. Vtipom, jemu vlastním, pomenúva neduhy, ktorým by sme sa ako národ mali vyvarovať. Zrozumiteľne a realisticky opisuje dobu, ktorá odchádza, a nový systém so všetkým čo so sebou prinesie. Mnohokrát zabúdame, že sloboda je výsada a nie vždy sme ju mali. Zvykneme sa uchyľovať k myšlienkam, že nám možno bolo lepšie bez nej. Avšak od prírody je člověk bytosťou s vlastným rozumom, ktorý nemá hranice a preto by sme ich nemali zavádzať ani v našich společenských, sociálnych či politických vzťahoch.

Tak do príjemného čítania, ktoré slúži nie len našej fantázií, ale hlavne nášmu rozumu.